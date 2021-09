L'annuncio di Michetti: "A Tor Bella Monaca la sede dell’assessorato alle Periferie"

Il candidato sindaco del centrodestra, in visita al sesto municipio, in compagnia di Nicola Franco e Giorgia Meloni

“Sapete bene che abbiamo previso nel nostro programma l’assessorato alle Periferie e alla Rigenerazione Urbana. L’ho ribadito anche insieme al candidato presidente del Municipio VI, Nicola Franco: la sede la metteremo a Tor Bella Monaca”. Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative di ottobre, ha fatto visita al sesto municipio nel pomeriggio di lunedì. Nonostante il suo programma elettorale non sia ancora stato pubblicato, il candidato del centrodestra spoilera l'intenzione di avere a Tor Bella Monca la sede dell'assessorato.

“Qualche tempo fa Michetti ha voluto incontrare I capigruppo di Fratelli d’Italia e ascoltare le proposte provenienti dai vari municipi – ha spiegato Nicola Franco – In quella occasione ho sottolineato l’importanza di ripristinare l’assessorato alle periferie e il suo annuncio, nel pomeriggio di lunedì, non solo ha risposto a questa esigenza ma ha anche dato lustro al nostro territorio stabilendone a Tor Bella Monaca la sede. È un atto concreto. Ora più che mai, siamo determinati a vincere”.

Con Michetti anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che in compagnia dei candidati consiglieri delle Torri hanno visitato in sopralluogo anche il mercato di Motta Camastra per ascoltare I disagi raccontati dai residenti del quartiere Finocchio. Intorno a Meloni supporter tra selfie e autografi.