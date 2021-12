Torri: ascensori della metro C fuori uso, il municipio scrive ad Atac: "Interventi immediati"

Ascensori guasti in sette stazioni della metro C nel territorio del Sesto Municipio. Tanti i disagi per anziani e disabili che continuano a denunciare l’impossibilità di usufruire del servizio di trasporto pubblico. A battere i pugni sul tavolo di Atac sono il minisindaco Nicola Franco e l’assessora alla mobilità Chiara Del Guerra. “Abbiamo inviato una nota urgente, è necessario intervenire subito”.

Sette gli ascensori fuori uso nelle stazioni della metro C. Si tratta delle fermate di Grotte Celoni, Torre Angela, Bolognetta, Borghesiana, Finocchio, Torrenova e Pantano. Da tempo i residenti del territorio, soprattutto disabili, denunciano il mancato funzionamento degli impianti che rende la quotidianità, apparentemente facile per i normodotati, impossibile e eccessivamente problematica per gli altri. “Nei casi di difficoltà deambulatoria – continua Nicola Franco, Presidente del Municipio VI – gli ascensori sono l’unica via d’accesso e uscita per le persone. Per le persone più fragili del nostro territorio è materialmente impossibile fruire del servizio di trasporto pubblico, ledendo in questo modo uno dei diritti costituzionali”.

“La nota inviata ad Atac – ha aggiunto Del Guerra – intende anche restituire la sicurezza nelle stazioni metro, nelle quali abbiamo ravvisato porte d’emergenza rotte o staccate dal sistema d’allarme. In particolare, per la stazione di Torre Angela si è richiesto inoltre un incremento dell’attività di sorveglianza, poiché a seguito dei sopralluoghi effettuati abbiamo constatato l’utilizzo illecito della porta d’emergenza come porta d’ingresso e uscita, senza alcun tipo di controllo e sicurezza”.