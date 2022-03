Inizia il ‘mese della sicurezza’ alle Torri tra sopralluoghi e sgomberi

Sopralluoghi e sgomberi. Il mese di marzo al Sesto Municipio è dedicato alla ‘sicurezza’. Lo hanno annunciato Gabriele Manzo e Giuseppe Ferone, rispettivamente presidente e vice presidente della commissione. A partire dal 15 marzo, gli accampamenti abusivi che insistono sul territorio delle Torri saranno ‘sorvegliati speciali’. “Vogliamo sporcarci le mani e metterci la faccia” hanno commentato.

Nelle scorse settimane è andato in scena lo sgombero in via Oscar Romero a Ponte di Nona, nei pressi della scuola ‘Emma Castelnuovo’. Con la demolizione della ‘fattoria’, gli animali sono stati portati in una struttura adeguata e gli occupanti affidati alla sala sociale del comune. La bonifica dei terreni però non è ancora stata effettuata. In lista per lo sgombero anche il terreno tra via Aspertini e via di Tor Bella Monaca, attualmente occupato da una quarantina di persone e numerose baracche: al suo posto sorgerà un parkour, orti urbani e troverà spazio la protezione civile per la campagna antincendio.

Intanto, per il prossimo 15 marzo è stato fissato un sopralluogo in viale Oxford, all’altezza del tunnel del Policlinico Tor Vergata. “I sopralluoghi, congiunti con l’ausilio degli agenti della polizia di Roma Capitale – hanno aggiunto Manzo e Ferone – andranno a verificare situazioni di degrado caratterizzate da accampamenti abusivi, come quelli siti in Viale Oxford, nella zona di Tor Vergata, ma anche a Torre Angela, in via Laerte, a Finocchio, in via Militello, e in diverse altre aree del territorio, che attualmente risultano dannose soprattutto per la salute e la salubrità degli occupanti stessi, nonché per salvaguardare i cittadini residenti nelle vicinanze”.