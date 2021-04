Giardinetti: il mercato di via Santarelli si rifà il look

Il mercato di via Santarelli, a Giardinetti, si rifà il look. I banchi passeranno da 54 a 50 e verranno applicate le normative anti-Covid, con il distanziamento necessario tra una postazione e l'altra. "La delibera è stata votata all'unanimità - ha spiegato Laura Arnetoli, vice presidente della commissione commercio di viale Cambellotti - Auspichiamo un cambio di passo con la nuova direzione".

A novembre dello scorso anno, il consiglio del sesto municipio aveva votato con urgenza un atto per liberare il secondo ingresso della scuola 'M.L.King' di via Santarelli, in vista dell'immediato utilizzo dello spazio a seguito delle disposizioni governative per contrastare il contagio da Covid-19. Il secondo ingresso della scuola, infatti, non era mai stato utilizzato prima di allora e la sua fruibilità diventata una necessità per scaglionare gli ingressi.

La delibera approvata giovedì mattina elimina i quattro banchi vuoti "Anche per evitare occupazioni abusive" ha aggiunto Arnetoli. Tra gli interventi di riqualificazione anche la nuova realizzazione delle strisce per delimitare gli spazi. Il mercato si svolge ogni settimana, il giovedì mattina.