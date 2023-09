Dopo la mattanza arrivano le telecamere all'istituto agrario di Tor Bella Monaca

Un nuovo impianto di videosorveglianza per fare in modo che certi orrori non capitino più. Arrivano le telecamere all’istituto tecnico agrario Emilio Sereni di via Prenestina, 1395, nella periferia est della Capitale. Qui, la mattina del 17 settembre, era stata ritrovata una mucca completamente macellata ed un'altra agonizzante, con una freccia conficcata nei polmoni, e che è stata poi abbattuta. Un ritrovamento shock che ha scatenato l’indignazione delle istituzioni che, a stretto giro, hanno promesso di intervenire.

A margine dell’inaugurazione della nuova serra digitale per la coltivazione idroponica, Daniele Parrucci, delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha fatto sapere che con la prossima variazione di bilancio, in programma il 25 settembre, verranno stanziati fondi ad hoc per installare un sistema di videosorveglianza che dovrebbe mettere al sicuro la scuola dal verificarsi di casi analoghi. Un provvedimento che alunni e docenti attendono da anni.

Telecamere in luoghi sensibili

Tra spazi indoor ed outdoor, l’istituto copre circa 60 ettari di superficie. Per questo, le telecamere verranno installate nei luoghi più sensibili, quindi vicino ai cancelli, nei laboratori e nelle zone d’accesso ai terreni e alle stalle. Sembra, infatti, che chi ha realizzato la mattanza delle due mucche, una di razza marchigiana ed una limousine dal valore di circa 4 -5 mila euro a capo, sia entrato tramite un cancello di un terreno adiacente a bordo di un’automobile. Subito dopo il raid, la dirigente scolastica dell’istituto aveva chiesto l’installazione di videocamere all’interno della scuola.

Raccolta fondi

L’istituto aveva a disposizione tre mucche. L’unica superstite, ad oggi, risulta essere molto provata per quanto accaduto. Per questo, la scuola, insieme alle famiglie, ha avviato una raccolta fondi per acquistare nuovi capi di bestiame per “fare compagnia” alla mucca scampata alla mattanza.

Marciapiede in sicurezza

Parrucci, durante l’inaugurazione della serra, ha anche annunciato lo stanziamento di 250 mila per realizzare mezzo chilometro di marciapiede su via Prenestina per permettere, a chi frequenta la scuola, di poter entrare nell’edificio in totale sicurezza.

Il delegato all’edilizia scolastica, con l’occasione ha voluto poi ribadire “gli interventi di messa in sicurezza sugli istituti superiori grazie ai 130 milioni di euro del Pnrr”, sottolineando come sia stato richiesto al “ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e alla sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, di sensibilizzare il governo nella rimodulazione di ulteriori fondi del Pnrr, che ci permetterebbero di avere una seconda tranche da dedicare alla messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di nostra competenza, dopo 20 anni di incuria. Un progetto che non deve avere alcun colore politico, poiché riguarda la sicurezza dei figli di tutti noi”.