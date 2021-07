Tor Bella Monaca: infiltrazioni alle pareti, inascoltate le richieste degli abitanti

/ Via Domenico Parasacchi

Infiltrazioni alle pareti e ostruzione alla colonna dell’immobile che ha generato, non di rado, la fuoriuscita di escrementi dai sanitari. Siamo in via Domenico Parasacchi, al torre del civico 192, a Tor Bella Monaca, Municipio VI. Numerose le richieste di intervento da parte degli inquilini, rimaste però lettera morta. A supportare le loro istanze, il gruppo Lega Municipio VI che nei prossimi giorni presenterà richiesta di intervento urgente al Comune di Roma.

Da tempo, gli inquilini degli ultimi piani della torre di via Parasacchi, convivono con i disagi generati dalla mancata manutenzione delle case comunali. I locali più colpiti dalle infiltrazioni sono i bagni, dove gli abitanti hanno tentato rattoppi alla buona in attesa di interventi concreti da parte dell’amministrazione. Nonostante le diverse interlocuzioni avvenute con il Municipio e il Comune, le condizioni dell’immobile restano le stesse.

“Le case popolari devono essere messe in sicurezza attraverso una manutenzione regolare – ha spiegato Emanuele Licopodio, Lega - E’ assurdo che una famiglia debba vivere in queste condizioni. Perchè l’amministrazione possa rispondere in maniera tempestiva è necessario il decentramento amministrativo” ha concluso.