Tor Bella Monaca, ennesimo guasto alle pompe dell’acqua. Gli inquilini “Ci stanno togliendo la dignità”

Per tre giorni il flusso idrico è stato interrotto. La Lega ha scritto al Dipartimento per chiedere un sopralluogo immediato

“Almeno una volta ogni due mesi qualcosa va a fuoco, l’ascensore è guasto un mese sì e uno no, le cantine sono allagate e le pompe dell’impianto idrico si rompono a causa del sovraccarico e noi restiamo senz’acqua corrente”. Sono un fiume in piena gli inquilini della torre al civico 100 di viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca: da anni chiedono al Comune di intervenire ma non hanno nessuna risposta.

Risale allo scorso sabato l’ultimo episodio spiacevole: le pompe dell’impianto idrico si sono rotte e 75 famiglie sono rimaste senz’acqua. In loro soccorso è giunta la protezione civile che ha provveduto a distribuire bottigliette. “Il problema principale di questa torre è rappresentato dagli allacci abusivi – hanno aggiunto alcuni inquilini – Inoltre il Comune non risponde alle nostre richieste di aiuto e la disperazione aumenta giorno dopo giorno, perché ci sentiamo soli e abbandonati”.

Nella mattina di lunedì, oltre la distribuzione di acqua da parte della protezione civile, sono giunti in viale Santa Rita da Cascia anche operai comunali per sistemare il danno. “Ci aspettiamo una soluzione definitiva, non un rattoppo” hanno concluso dalla torre.

“Settantacinque famiglie senz’acqua per giorni, è impensabile che il Comune non abbia un servizio di pronto intervento per queste situazioni – ha detto Emanuele Licopodio, Lega Municipio VI – Il decentramento ai municipi dei fondi per la manutenzione sarà la nostra priorità”. Intanto dal gruppo Lega in Campidoglio la richiesta al Dipartimento di intervenire con urgenza per sistemare in maniera definitiva l’impianto.