Municipio VI: 500mila euro per rendere sicuri i giardini delle scuole

Dalla rimozione dei giochi rotti al livellamento del terreno per consentire l’installazione della pavimentazione antitrauma ma anche la realizzazione di cancelli e la delimitazione del perimetro per tutelare i bambini che frequentano gli istituti. Sono questi alcuni degli interventi che verranno realizzati nelle scuole del Municipio Roma VI delle Torri entro dicembre di quest’anno. Ad annunciarlo è Flavia Cerquoni, assessora alla scuola e allo sport della giunta di viale Cambellotti. “Vogliamo garantire ai nidi e alle scuole dell’infanzia, presenti sul territorio, standard minimi di sicurezza” ha spiegato al nostro giornale.

La somma – pari a 520mila euro – rientra all’interno di un accordo quadro del valore di circa 900 mila euro. La prima tranche, immediatamente disponibile e già nelle casse del municipio, dovrà essere impiegata entro la fine dell’anno. Ma da viale Cambellotti hanno anticipato: “Per il prossimo anno ci sarà un ulteriore stanziamento di fondi”. Oltre alla messa in sicurezza dei giardini di asili nido e scuole dell’infanzia, i fondi – per ora contenuti nell’accordo applicativo – dovranno essere utili anche alla installazione di ‘ombreggiature’. Si tratta di gazebi o vele che verranno installate all’interno delle aree per rendere fruibili gli spazi anche durante le giornate più calde.

Gli interventi, per quanto vari, saranno effettuati su tutte le scuole del territorio perché “Il nostro obiettivo è renderle un luogo sicuro e accogliente” ha concluso Cerquoni. Sono numerosi, ad oggi, i giardini scolastici che perpetuano in uno stato indecoroso: dalle superfici sconnesse alle buche. Disagi che seppur ‘recintati’ per scongiurare il peggio da parte di insegnanti e bidelli, restano una minaccia di pericolo per la popolazione più giovane, da un estremo all’altro del territorio.