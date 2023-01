A Torre Gaia i cittadini sono esasperati: “Raccogliete i rifiuti”

“C’è una situazione disastrosa, i cittadini sono esasperati”. A parlare è Maurizio Russo, presidente del Consorzio Gaia Domus dell’omonimo quartiere del municipio VI delle Torri, nella periferia a est di Roma. Da settimane la spazzatura non viene raccolta e gli spazi antistanti le abitazioni sono diventati delle discariche a cielo aperto.

I romani bocciano la raccolta dei rifiuti

A Torre Gaia, come in altri pochi quartieri del municipio VI, esiste il sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’. Da settimane però, il ritiro dei rifiuti salta sistematicamente e i sacchetti di immondizia continuano ad aumentare davanti alle case, creando delle piccole discariche. Non solo. Tanti anche i rifiuti scaricati intorno alla campana deputata alla raccolta del vetro. Altri sversamenti in spazi più nascosti del quartiere diventati distese di spazzatura. Nei giorni scorsi, un’indagine firmata da Federconsumatori e Cgil sul gradimento dei romani per i servizi ha dato un voto negativo ai rifiuti. La raccolta della spazzatura è stata bocciata da otto romani su dieci. E, soprattutto in periferia, non è raro vedere discariche intorno ai cassonetti o davanti alle abitazioni.

“Presenteremo un esposto”

Gli abitanti del consorzio Gaia Domus non intendono darsi per vinti ma continuare a lottare fino a quando i giorni di raccolta non verranno rispettati e le strade pulite dai rifiuti. “Abbiamo inviato un esposto all'Asl Roma 2 per il reiterato, mancato ritiro dei rifiuti nel quartiere Gaia Domus, via Grotte Celoni e vie trasversali, richiedendo un intervento di ripristino del servizio, fermo da prima delle feste natalizie e per prevenire eventuali problemi sanitari” ha spiegato Russo al nostro giornale. “Stiamo valutando di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Sperando in una rapida soluzione di una problematica che provoca grande disagio tra i cittadini”.