Luci accese di giorno nei cortili delle case popolari

“Chi paga questo spreco?”. È la domanda che da mesi si chiedono gli inquilini delle case popolari di via Mitelli, a Tor Bella Monaca nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Da un anno, nel cortile delle palazzine, le luci dell’impianto pubblico restano accese di giorno. “Non sappiamo più a chi chiedere di intervenire” hanno aggiunto, denunciando, inoltre, la presenza di auto incidentate parcheggiate per giorni.

Non è cambiato nulla in via Mitelli negli ultimi mesi, nonostante le rassicurazioni del presidente del Municipio VI che anche attraverso le pagine del nostro giornale annunciava un intervento immediato, in virtù del canale diretto con Acea. Intanto, i lampioni dei cortili delle palazzine popolari della periferia est di Roma continuano a restare accese anche di giorno tra la rabbia e l’indignazione di chi vive negli appartamenti. Già perché i lotti di via Mitelli necessitano da anni di interventi di manutenzione. In passato, hanno provveduto gli inquilini a sostenere le spese di riparazione o di svuotamento delle cantine per il malfunzionamento delle caldaie.

Alle luci accese di giorno, in via Mitelli, si aggiungono altri disagi per gli abitanti del comprensorio. “Nei giorni scorsi sono state rimosse due auto vandalizzate che era parcheggiate in cortile da tempo, ne è rimasta ancora una che speriamo venga tolta quanto prima - hanno detto gli inquilini – Siamo dimenticati da tutti”. A commentare quanto sta avvenendo a Tor Bella Monaca è il capogruppo della Lega in viale Cambellotti, Emanuele Licopodio: “Questa situazione sta diventando ridicola, scriveremo ad Acea e al Dipartimento affinché si trovi una soluzione definitiva”.