Il pizzaiolo di Castelverde vince la coppa del mondo e il Municipio lo premia

Luca Rallo è di nuovo campione del mondo e sale sul gradino più alto del podio per due categorie: ‘pizza più veloce’ e ‘pizza uno contro uno’ nell’ambito di ‘Pizza World Cup 2022’. “È stata una grande soddisfazione raggiungere questo traguardo a soli 39 anni. Un’emozione unica che cancella i momenti difficili degli ultimi tempi” ha commentato il pizzaiolo a Roma Today che il 6 gennaio sarà premiato dal Municipio Roma VI nell’ambito della manifestazione ‘Le stelle delle Torri’ organizzata dall’amministrazione Franco, in viale Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca.

Da Napoli a Roma con un sogno nel cassetto

Originario di Fuorigrotta, in provincia di Napoli, cresce con le ‘mani in pasta’. Già perché Luca Rallo è figlio d’arte: “Mio padre mi ha trasmesso l’amore e la passione necessari a creare una buona piazza e diventare un professionista” ha spiegato. Il pluricampione del mondo ha raccontato della gavetta, dei sacrifici, della voglia di essere intraprendente. È stata questa la spinta che lo ha portato da Napoli a Roma con un sogno nel cassetto. “Mi sono fatto le ossa, tra mille sacrifici e mille insidie e sono riuscito a trovare le idee giuste da mettere in campo per aprire il mio primo locale”. A quello ne sono seguiti altri due, oggi è titolare di una pizzeria a Castelverde, nella periferia est di Roma.

I premi nazionali e internazionali

Luca Rallo ha deciso di far diventare la sua passione anche il suo lavoro non lasciando da parte le competizioni. “Ho deciso di iscrivermi all’associazione dei pizzaioli e iniziare a partecipare ai concorsi nazionali e internazionali conquistando tanti premi” ha aggiunto Rallo con entusiasmo. Il pizzaiolo napoletano, e romano d’adozione, ha già vinto il primo premio alla diciannovesima edizione del Pizza World Cup per la pizza senza glutine. Alcuni anni fa, Rallo è diventato anche istruttore pizzaiolo. Insieme ad altre eccellenze del Municipio VI verrà premiato nella mattina di venerdì 6 gennaio, nell’ambito della prima edizione ‘Le stelle Torri’.