Torrenova, l’ambulatorio nei locali in disuso non piace ai cittadini: “Diventerebbe una polveriera”

“Siamo molto preoccupati per l’apertura dell’ambulatorio nei locali di via della Tenuta di Torrenova. Mancano le condizioni necessarie, questa apertura potrebbe diventare una polveriera in un quartiere in cui manca tutto”. A parlare è Luigi Piersimoni, presidente del neonato comitato dei quartieri Tor Vergata e Torrenova, istituito con l’obiettivo di avere maggiore attenzione dalle istituzioni su un’area spesso abbandonata e portare le istanze dei cittadini sui tavoli della politica. Come in questo caso.

Che a ospitare l’ambulatorio per cittadini extra-comunitari senza tessera sanitaria fossero i locali vuoti di via della Tenuta di Torrenova è stato un protocollo firmato dal Municipio Roma VI delle Torri e il Policlinico Tor Vergata, che ne ha fatto richiesta. Lo spazio, individuato in uno dei tre piani della palazzina che attualmente ospita anche un centro anziani e il centro di orientamento al lavoro, viene affidato in via provvisoria. “Mancano i parcheggi lungo la strada, è vicino alle scuole, deve attraversare un centro anziani e siamo ancora in tempo di Covid e gli spazi non possono essere raggiunti in ascensore perché si ferma al secondo piano” hanno spiegato dal comitato. Hanno aggiunto, inoltre, la carenza di spazi, di luoghi di aggregazione e anche di socialità in quartiere, come i giochi per i bambini.

“Ci batteremo perché questo non avvenga e lo chiederemo alle istituzioni” hanno concluso. Intanto da viale Cambellotti, anche il Partito democratico ha espresso disappunto: “Nessuna condivisione con l’organo eletto del Municipio, se non per chiedere il voto in consiglio, su decisione già presa” è il commento del capogruppo Fabrizio Compagnone. Ha aggiunto: “Siamo preoccupati per gli spazi che non riteniamo umanamente opportuni. Si continuano a prendere decisioni forzate che lasciano il tempo che trovano, rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti e trovare una soluzione condivisa, risolutiva e più consona alle esigenze di tutti”.