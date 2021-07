A Tor Bella Monaca inaugurata la Linkem Arena: diventerà un centro polifunzionale

La Linkem Arena sbarca a Tor Bella Monaca con la RES Roma VIII, squadra di calcio femminile di serie C. Lo spazio, al civico 495 di via di Tor Bella Monaca, diventerà un centro polifunzionale con progetti di inclusione e promozione sociale all’insegna della gender equality rivolti a giovani e famiglie.

Tre i cardini intorno cui ruota il progetto: un aspetto tecnico-sportivo, un sistema evoluto di Job Creation e la piena valorizzazione di un centro sportivo nel Municipio VI. Il programma intende aggregare, inoltre, un network di aziende primarie di livello nazionale e di imprese a vocazione territoriale per dare un supporto concreto alla crescente attenzione alla Corporate Social Responsibility, accompagnando la crescita e lo sviluppo dell’iniziativa e della squadra e delle attività ad essa collegateAll’iniziativa di presentazione, nella mattina di martedì, è stata presentata anche la nuova maglia della squadra per la prossima stagione. All’evento hanno partecipato Davide Rota, Amministratore Delegato di Linkem, Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, Fabio Lommi, Club Manager di RES ROMA VIII, Nicola Franco, Consigliere Municipio VI, Artemio Scardicchio, Direttore Sportivo di RES ROMA VIII, Benedetta Lommi e Giulia Liberati, calciatrici di RES ROMA VIII.

“Questo nostro ambizioso progetto rappresenta un’importante occasione di aggregazione, rilancio sociale dedicato ai giovani e alle famiglie - ha dichiarato Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem - Grazie a un impegno costante in ottica di responsabilità sociale d’impresa intendiamo rilanciare l’area su cui insiste la Linkem Arena dando vita ad un vero e proprio polo di inclusione a beneficio dell’intero quartiere, esteso non solo alle iniziative sportive, ma anche ad eventi culturali e sociali come mostre o progetti di inclusione pensati appositamente per i bambini, le famiglie e gli anziani”.

“Oorgoglioso di partecipare ad un progetto che unisce due grandi entità: la Res Roma, società che ha scritto pagine importanti del calcio femminile, e Linkem, primaria azienda italiana che si distingue per innovazione ed etica del lavoro. Insieme, ne sono sicuro, faremo cose ancora più grandi, impegnandoci nello sport, cercando di portare la Res nell'èlite del calcio femminile italiano, e nel sociale, con tante iniziative che abbiamo già in cantiere. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi, sportivi e sociali, che ci siamo prefissati" ha aggiunto Fabio Lommi, nuovo Club Manager di RES ROMA VIII.