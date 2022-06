La libreria di Tor Bella Monaca non chiude

"Non mollate". E loro hanno dato ascolto alle richieste di molti e non lo hanno fatto: la libreria Booklet Le Torri non chiude battenti ma si trasferisce al primo piano del centro commerciale di Tor Bella Monaca. "Un'ondata di affetto da tutta Italia, isole comprese, siamo davvero contenti" ha commentato, al nostro giornale, Alessandra Laterza, proprietaria dell'unica libreria di quartiere. E in attesa dell'inaugurazione che avverrà il prossimo settembre, Booklet lascerà i vecchi locali a fine luglio, per riaprire ad agosto all'interno della stessa struttura ma un piano sopra.

Il rischio che la libreria di via Aspertini chiudesse definitivamente è stato concreto, soprattutto per il debito – importante – contratto con i proprietari dei locali. Per tentare una soluzione, infatti, l'associazione 'Libriamo Tor Bella' ha avviato una raccolta fondi che a meno di 24 ore dalla deadline ha raggiunto l'obiettivo, quindi la somma necessaria. "Un donatore anonimo ha versato la cifra mancante, 690 euro, lo ringrazio e mi piacerebbe sapere il suo nome per ringraziarlo pubblicamente" ha aggiunto Laterza sorridendo.

Da maggio 2018 a giugno di quest'anno, presso i locali della libreria Booklet sono state realizzate 346 presentazioni, decine di laboratori dedicati ai bambini, feste e cene solidali. Tra queste, quella con i senza fissa dimora per la notte di San Silvestro. Il 'libro sospeso' e il 'bookcrossing' sono tra le altre iniziative portate avanti in questi anni insieme alle attività presso gli asili nido di via Siculiana e Morena, per citarne alcuini. "Siamo contenti che il progetto continui – ha aggiunto Laterza – e siamo entusiasti per il coinvolgimento che abbiamo riscontrato".

E sull'onda della serenità ritrovata, grazie alla mancata chiusura, una considerazione sulle altre associazioni presenti a Tor Bella Monaca: "Da loro non ho avuto nessuna parola di solidarietà, ne pubblica ne privata e questo mi ha fatto molto riflettere. Allora non è vero che ci si batte per un nemico comune? È vero, quindi, che ognuno pensa per se?" ha commentato Laterza che in barba all'indifferenza tira dritto per la sua strada. Intanto, lavori in corso nei nuovi locali per accogliere la libreria che dai primi giorni di agosto sarà già operativa.