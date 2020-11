“Regala una libreria alla libraia”: l'iniziativa per lanciare il book-crossing a Tor Bella Monaca

‘Regala una libreria alla libraia’. È questa l’idea nata in casa Booklet Le Torri, unica libreria del quartiere Tor Bella Monaca, per lanciare il book crossing. Una novità che richiede il supporto di frequentatori e amici di Booklet: l’obiettivo da raggiungere è raccogliere l’importo necessario all’acquisto di uno scaffale: “Avrà la forma delle torri - ha spiegato Alessandra Laterza, proprietaria della libreria – Tra una torre e l’altra la postazione per sedersi a leggere e così la sensazione sarà leggere tra le torri”.

Uno scaffale in legno, dal costo di 650 euro, sarà l’elemento in più del negozio di via Aspertini e conterrà libri da prestare e da prendere in prestito, non solo anche un punto lettura. “Già da tempo avevo intenzione di aprire un punto di book crossing e volevo legarlo alla tematica ambientale per questo – ha continuato Laterza – Ho continuato a raccogliere libri usati e la libreria sarà il posto in cui verranno posizionati insieme ad altri che chi vorrà potrà donare”.

Sarà possibile effettuare la sottoscrizione fino al prossimo 9 dicembre: “Agli amici non chiedo regali di compleanno ma una piccola donazione affinché si possa realizzare il book crossing all’interno della libreria” ha aggiunto Laterza. Le modalità per la sottoscrizioni sono disponibili sulla pagina FB di Booklet Le Torri.