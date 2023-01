La libraia dice ‘no’ alla fiaccolata: “Tor Bella la cambi offrendo lavoro non presidiando il quartiere”

“Tor Bella Monaca la cambi offrendo lavoro e cultura, non presidiando il quartiere. Alla fiaccolata non ci sarò”. A parlare è Alessandra Laterza, proprietaria dell’unica libreria del quartiere Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Ha detto ‘No’ all’appuntamento fissato per il pomeriggio di mercoledì organizzato in risposta alla violenza, l’ennesima, andata in scena nelle strade del quartiere, nei giorni scorsi.

Erano da poco passate le 20 quando giovedì sera, in viale Santa Rita da Cascia – una delle strade di Tor Bella Monaca – due carabinieri, intervenuti per sedare una lite tra fidanzati, sono stati accerchiati e aggrediti. Oltre ai fidanzati, sono intervenute altre due persone, tra cui un minore. I militari – secondo le testimonianze – hanno rischiato anche di essere investiti. Per rispondere a quest’ondata di violenza, il Municipio VI, Tiziana Ronzio di Tor Più Bella e l’Osservatorio regionale per sicurezza hanno organizzato una fiaccolata che partirà proprio dal luogo dell’aggressione. Un appuntamento a cui Alessandra Laterza, impegnata da tempo in attività sociali e nella promozione della cultura con la libreria Booklet – unica libreria del quartiere – non parteciperà.

“Condanno fermamente ogni atto di violenza, esprimo solidarietà ai carabinieri e alle loro famiglie, ma Tor Bella Monaca la salvi con la cultura, con la possibilità di cambiare il corso degli eventi. Questo quartiere si cambia offrendo lavoro, occasione di riscatto e non presidiando il quartiere” ha commentato la libraia. Infine, Laterza: “Sono manifestazioni spot che non servono a niente, il giorno dopo la fiaccolata tutto sarà come prima, i carabinieri di nuovo soli. Preferisco restare nella mia libreria e parlare della figura dei carabinieri e dell’importanza del loro lavoro per la comunità” ha concluso.