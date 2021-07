Tor Bella Monaca: lavori in corso (di notte) a via Quaglia

Tornano i lavori stradali in via Quaglia, questa volta di notte. A partire dalla sera di giovedì 15 luglio, fino al 22, ruspe e pale meccaniche interverranno per la manutenzione stradale, è pertanto vietato parcheggiare le auto lungo la carreggiata dalle 20.30 alle 7.00, ad esclusione di sabato 17 e domenica 18 luglio.

A maggio, Areti ha provveduto al rifacimento dei marciapiedi in via Quaglia su ambedue I lati della strada. “L’intervento attualmente in esecuzione, è stato concordato e anticipato per evitare di rovinare il manto stradale nuovo subito dopo l’intervento manutentivo municipale” precisava in quei giorni Roberto Romanella, presidente del sesto municipio, annunciando l’avvio dei lavori che avrebbero riguardato la sede stradale.

Al ripristino di via Quaglia, per un importo di circa 376mila euro, seguirà il ripristino del manto stradale di viale Santa Rita da Cascia per una cifra totale di 560mila euro. Dall’assessorato ai lavori pubblici, fanno sapere che nei prossimi giorni saranno avviati anche I lavori in via Chiodelli (Nuova Ponte di Nona), via Sant’Elpidio a mare (Corcolle), via Anderloni (Tor Bella Monaca) e ancora I marciapiedi a Tor Vergata.