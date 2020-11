Tor Bella Monaca, riparate le pompe dell’acqua alle case del Comune

Sono state riparate le pompe dell’acqua alla torre di via Brandizzi, dopo 18 anni. Da anni i cittadini ne denunciavano il malfunzionamento che ha provocato allagamenti alle cantine e disfunzioni al sistema idrico degli appartamenti. Esulta il comitato ‘Tor Bella Monaca rinasce’ nato proprio per denunciare l’assenza di manutenzione alle torri. “Ancora tanti i problemi da risolvere” ha detto Massimo Musumeci, inquilino e presidente del comitato al nostro giornale.

Nelle scorse settimane una delegazione di inquilini di largo Brandizzi si era recata nei locali del municipio sesto, in viale Cambellotti, per far sentire la propria voce dopo richieste scritte inviate al Comune di Roma e cadute nel vuoto. Da anni il guasto alle pompe dell’acqua ha causato enormi disagi e in più di un’occasione gli inquilini si sono autotassati per risolvere, quanto possibile, il malfunzionamento agli impianti. Non sono mancate denunce sulla presenza di topi all’interno delle torri fino ai piani intermedi della palazzina.

Nessun avviso ha però preceduto gli interventi di manutenzione alle pompe nella mattina di lunedì e gli inquilini si sono ritrovati senz’acqua. “Avevo chiesto di essere avvisato così da avvisare gli altri inquilini ma non è avvenuto – ha concluso Musumeci – Adesso ci toccherà aspettare altri 18 anni perché si risolva la problematica dei fili scoperti ai quadri elettrici e delle infiltrazioni”.