Municipio VI: lavori in corso su via Casilina, strada chiusa per due notti

Lavori in corso su via Casilina nei prossimi giorni. Gli interventi di rifacimento del manto stradale si svolgeranno nel tratto di strada che collega due dei quartieri del Municipio VI: Torre Gaia e Villaggio Breda e che serve buona parte del quadrante est di Roma. Pale meccaniche saranno in azione nelle notti del 13 e 14 gennaio. “Siamo consapevoli di quanto lavoro ancora ci sia da fare ma siamo pronti a farlo”.

Via Casilina continua a rifarsi il look. Dopo alcuni interventi avvenuti nei mesi scorsi per il rifacimento di parte della consolare, questa volta gli operai interverranno nel tratto di strada compreso tra la piazza di Torre Gaia e via Ernesto Breda, all’altezza del parcheggio metro di Grotte Celoni.

Questa volta gli interventi riguardano uno dei tratti della strada tra i più ammalorati con crateri e asfalto sdrucciolevole. compreso tra la piazza di Torre Gaia e via Ernesto Breda, all’altezza del parcheggio metro di Grotte Celoni. “A seguito della sinergia tra l’Assessorato ai lavori pubblici del Municipio VI, gli uffici tecnici Municipali e il dipartimento S.I.M.U, comunichiamo la chiusura della strada” ha spiegato il presidente delle Torri, Nicola Franco. Aggiungendo: “Verrà finalmente eseguita una nuova pavimentazione stradale in un tratto di strada ad alta percorrenza completamente ammalorato”.