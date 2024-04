Tor Bella Monaca, torna la luce nel palazzo al buio dal giorno di Pasqua

Hanno vissuto una Pasqua difficile, difficilissima. Per una settimana hanno convissuto con forti disagi e la preoccupazione che qualcuno potesse occupare la loro casa. Per una volta, però, la macchina amministrativa ha funzionato a dovere e nel giro di “soli” sette giorni l’impianto elettrico è stato ricostruito e sono stati installati nuovi contatori. Parliamo della Torre C di viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca. Qui, domenica 31 marzo, a causa dai troppi allacci abusivi, si era generato un incendio che, oltre a distruggere un appartamento, aveva letteralmente polverizzato l’impianto elettrico dello stabile.

Cittadini senza energia

Anziani, malati e famiglie si sono ritrovati, così, senza energia presso le loro abitazioni popolari. Fuori uso l’illuminazione delle scale, gli ascensori e i citofoni. Gli appartamenti sono rimasti al buio e privi dei servizi essenziali. Già da martedì 2 aprile, tecnici incaricati dall’Ater erano al lavoro per ripristinare gli allacci. Poi, in seconda battuta, sono intervenuti gli addetti di Areti per reinstallare i contatori. Dei lavori che andavano realizzati nel più breve tempo possibile perché gli inquilini, ben 75 famiglie, avevano paura di perdere la loro casa.

Pericolo occupazioni

Già dalla sera dell’incendio, infatti, il VI Municipio aveva previsto un ricovero temporaneo presso la vicina palestra di via Merlini. Nessuno, però, è uscito dalla propria abitazione per paura di ritrovarsela occupata. Così, nei giorni seguenti al rogo, una pattuglia della protezione civile era rimasta di fronte al palazzo per illuminarlo con un faro, mentre vari presidi delle forze dell’ordine tenevano alla larga eventuali malintenzionati a caccia di un locale vuoto.

E luce fu

Domenica 7 aprile i lavori di ripristino sono terminati. Mancano ancora gli ascensori ma anche questi stanno per essere riattivati. Già venerdì erano state ripristinate le calate, sabato sono arrivati i tecnici di Areti per montare i quadri. Un intervento che per alcuni sarebbe durato settimane si è risolto, invece, nel giro di pochi giorni.

Denunciate gli abusivi

Dopo la conclusione di questi lavori il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, oltre a ringraziare chi ha effettuato le operazioni di ripristino degli allacci elettrici, ha invitato i cittadini a “denunciare comportamenti illeciti. Ora speriamo che la lezione serva a tutti, bisogna denunciare alle forze dell'ordine questi delinquenti farabutti che si allacciano abusivamente ai contatori di tutti. Questa volta si è trattato solo di contare danni alle cose e soffrire una settimana, ma poteva essere una tragedia”.