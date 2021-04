Tor Bella Monaca: ai nastri di partenza la riqualificazione di due strade

Ai nastri di partenza la manutenzione stradale di due strade tra le più ammalorate del quartiere Tor Bella Monaca, periferia est della capitale, sul territorio del sesto municipio. Gli interventi saranno realizzati su viale Quaglia, strada commerciale di Tor Bella Monaca e su viale Santa Rita da Cascia.

Buche dalla grande profondità diventate voragini, asfalto sdrucciolevole e manto dissestato. Si presentano così le condizioni di viale Quaglia e viale Santa Rita da Cascia. “Questa strada è un disastro, bisogna stare molto attenti quando si cammina a piedi, perché sono pericolose, basta davvero poco per cadere” hanno commentato alcuni residenti di via Quaglia che collega via di Tor Bella Monaca a viale Santa Rita da Cascia e che, insieme al centro commerciale di via Amico Aspertini, rappresenta un secondo punto di riferimento per gli acquisti: sulla strada sono collocati negozi, supermercati, tavole calde.

I lavori, già anticipati dal presidente del Municipio Roberto Romanella, saranno avviati il prossimo mese. “Gli importi per la manutenzione stradale di entrambi I viali ammontano a un totale di 560mila euro, considerati I ribassi d’asta” ha spiegato ai nostri taccuini Sergio Nicastro, assessore ai lavori pubblici della giunta Romanella.