Tor Bella Monaca, la biblioteca di via Merlini sarà pronta a gennaio 2024

L’avvio del cantiere era stato quasi una sorpresa, specialmente alla luce di tutti i problemi che c’erano stati negli ultimi anni. La biblioteca di via Merlini a Tor Bella Monaca sta pian piano vedendo la luce. C’è solo lo “scheletro” ma i lavori, iniziati a giugno, procedono di buon passo e rispettare i tempi, questa volta, non è un’utopia. Questa mattina Dario Nanni, consigliere comunale e membro della commissione Cultura e Valter Mastrangeli, consigliere del VI Municipio, hanno effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere. Un’occasione, questa, servita soprattutto per chiedere di cominciare a pensare già al futuro, quindi alla gestione della struttura.

La biblioteca

La struttura, costruita nelle adiacenze della scuola elementare dell’I.C. “Via Acquaroni” a Tor Bella Monaca nei primi anni ’80, è stata progressivamente lasciata all’abbandono nonostante sia rientrata per un periodo all’interno del progetto “Urban” e poi presa in carico dal Dipartimento Periferie. È con il Movimento 5 Stelle alla guida del VI Municipio che si decide di ristrutturare la biblioteca, grazie ad un finanziamento di 400 mila euro.

A febbraio 2021, però, la doccia fredda. Il Genio civile, infatti, ha bloccato i lavori. Il progetto presentato dall’amministrazione municipale prevedeva solo la ristrutturazione dell’immobile della biblioteca. Per il Genio civile, invece, era necessario tenere in considerazione anche la piccola struttura adiacente, la ex casa del custode. Il risultato finale è stato un incremento dei costi fino a raggiungere la cifra di 850 mila euro. Solo a luglio 2022, con una mozione presentata dallo stesso Nanni, era arrivato il via libero del Consiglio comunale https://www.romatoday.it/zone/torri/tor-bella-monaca/biblioteca-via-merlini-ok-consiglio-comunale.html per la costruzione della biblioteca di via Merlini ed il suo inserimento nel ‘Sistema delle biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma’

Gestione

In una nota, Nanni e Mastrangeli hanno chiesto “che si inizi a lavorare per organizzare la sua gestione: il personale da impiegare, gli arredi da allestire, i collegamenti da realizzare, per fare sì che la biblioteca sia messa a disposizione dei cittadini nel più breve tempo possibile”. La biblioteca potrà diventare “un punto di riferimento importante dal punto di vista culturale e sociale, un altro simbolo del riscatto e dell'eccellenza di quel territorio, come da anni stanno dimostrando di essere il Teatro di Tor Bella Monaca e il Liceo Amaldi”.