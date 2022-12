Largo Brambilla conteso tra Comune e Municipio. Converti: “Realizzeremo un centro sociale di servizi”

Un centro sociale di servizi che ospiti tra le varie realtà Croce Rossa e Protezione civile. E ancora uno spazio di co-working, di centro sanitario per i servizi della Asl che mancano, uno spazio di community organizing, un’aula civica, uno spazio per le consulte. Non solo, anche una sala prove, una stanza per l’Info point gestita da Roma Capitale e uno sportello per la gestione amministrativa degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È questo il disegno che l’amministrazione Gualtieri vuole progettare a largo Brambilla, in via dell’Archeologia, tra le piazze di spaccio più grandi del Paese.

“È uno spazio pubblico che può diventare seriamente un presidio di legalità contro la criminalità organizzata e di contrasto alla povertà assoluta perché in quanto polo civico-socio-sanitario è concepito come uno spazio per la cittadinanza e un luogo unico dove usufruire di servizi che mancano a Tor Bella Monaca e in generale del Municipio VI” ha commentato a Roma Today Nella Converti, presidente della commissione politiche sociali in Campidoglio e prima firmataria della mozione che arriverà in aula Giulio Cesare nei prossimi giorni.

Il progetto mai realizzato

Lo scontro politico tra il Municipio VI delle Torri e il Comune di Roma si sposta in largo Brambilla, nei pressi dell’R5 a Tor Bella Monaca. Un luogo ad oggi completamente abbandonato, con le richieste di aiuto da parte dei residenti finite nel silenzio più totale per anni, diventa ora il pomo della discordia tra le istituzioni. Un tempo sede del mercato rionale, con un parcheggio, una fontana e alcune giostrine, largo Brambilla avrebbe dovuto essere sede di due palazzine e un centro per ragazzi fragili, grazie alla realizzazione di un’opera a scomputo. Ma alle nobili intenzioni hanno fatto seguito pochi fatti: dell’idea iniziale è rimasta solo una palazzina, l’altra è incompleta.

Il Palazzo delle Istituzioni

“A largo Brambilla vogliamo andarci noi”. Con queste parole, il minisindaco delle Torri, Nicola Franco, annunciava a marzo la volontà dell’amministrazione municipale di realizzare nella piazza un palazzo delle istituzioni. Nella proposta di progetto della giunta di centrodestra, gli spazi sono suddivisi tra uffici e sedi politiche: “Portiamo a largo Brambilla il ‘Palazzo delle Istituzioni’, con un presidio di Polizia Locale, la sede degli Organi Municipali e degli Uffici necessari al loro funzionamento, gli Spazi Culturali, la Croce Rossa, la Protezione Civile, un Ufficio Condono Decentrato e un ufficio di coordinamento delle A.C.R.U. (Associazioni Consortili per il Recupero Urbano)”.

Il centro sociale di servizi

Ad annunciare il progetto sulle pagine social la presidente dell’aula capitolina Svetlana Celli. “La proposta del Municipio VI di realizzare un Palazzo delle Istituzioni, seppur con finalità condivisibili, rischia però di essere soltanto una iniziativa simbolica. Non è la soluzione per sconfiggere il malaffare e l’illegalità. Servono invece azioni incisive e capillari, avviando un percorso condiviso tra cittadini ed istituzioni. Si deve lavorare con determinazione per togliere tanti giovani dalla strada dando loro opportunità di riscatto” ha detto. Aggiungendo: “I cittadini vogliono infatti strutture sportive, laboratori teatrali, musicali e culturali, spazi di animazione sociale, inclusione e integrazione. Luoghi da vivere e baluardi contro l’illegalità dove poter creare prospettive reali anche dal punto di vista occupazionale”. Nello specifico: “Con alcuni consiglieri capitolini, tra i quali Nella Converti e Mariano Angelucci, e con i consiglieri municipali del PD, abbiamo depositato una mozione che sarà discussa a breve per trasformare i locali dell’Opera Pubblica a Tor Bella Monaca in un Polo Socio-Sanitario”.

Per Converti, il Centro rappresenta: “Una grande occasione per mettere il cittadino al centro del quartiere. L’Aula Giulio Cesare ha la possibilità di dare indirizzo politico all’assessorato, la mozione è stata firmata da tutta la maggioranza e da alcuni partiti dell’opposizione. Siamo pronti a discutere con il Municipio”. La mozione sarà votata in Campidoglio nei prossimi giorni.