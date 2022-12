Lampioni accesi di giorno nei cortili delle case popolari di Tor Bella Monaca

I lampioni collocati nei cortili condominiali sono accesi giorno e notte da mesi. Siamo all’interno del cortile delle palazzine popolari di via Agostino Mitelli, a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, nel Municipio VI. “Questa situazione va avanti da tempo e nessuno interviene nonostante le decine di segnalazioni che noi inquilini abbiamo fatto al Comune” ha detto un abitante del comprensorio a Roma Today.

Non è la prima volta che gli inquilini di via Agostino Mitelli, una delle traverse della più nota via dell’Archeologia – tra le piazze di spaccio più grandi del Paese – denunciano il mancato ascolto delle loro istanze e l’assenza di manutenzione. Uno status quo che ha portato, spesso, gli inquilini a provvedere autonomamente a interventi necessari. È successo anche a marzo quando si sono otturate le fogne causando l’allagamento delle cantine: in quella occasione, i condomini hanno pagato di tasca propria lo spurgo delle condutture. Ascensori fuori e fili elettrici scoperti sono stati per molti mesi il simbolo dell’abbandono in queste palazzine gestite dal Comune di Roma. Lo stesso riferimento che gli inquilini hanno utilizzato anche per segnalare l’accensione continua dei lampioni ubicati nei cortili condominiali. “Abbiamo scritto anche ad Acea ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta – hanno aggiunto – ormai ci siamo arresi”.

Intanto, poco distante da via Mitelli, in via della Tenuta di Torrenova, i lampioni sono guasti e gli abitanti del comprensorio delle case popolari lamentano l’assenza di sicurezza. Ad occuparsi della vicenda, Emanuele Licopodio – capogruppo Lega in Municipio VI - Siamo al paradosso, in via Mitelli lampioni accessi di giorno, nel cortile delle calle case popolari di via della Tenuta di Torrenova, invece, le luci dei lampioni sono rotte da mesi e il Dipartimento non ascolta le nostre richieste e non fornisce risposta. È necessaria una riorganizzazione delle competenze sulle case popolari che dia ai municipi più fondi per intervenire”.