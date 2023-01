Da un anno lampioni accesi di giorno nel cortile delle case popolari

Continua lo spreco in via Agostino Mitelli. Nel comprensorio delle case popolari del Comune di Roma, da un anno circa, i lampioni della pubblica amministrazione restano accesi anche di giorno, tra l’indignazione e la rabbia dei residenti. “Continuiamo a segnalare, ma non cambia mai nulla. In queste palazzine anche allacci abusivi” hanno raccontato da Tor Bella Monaca.

Mura fatiscenti e allacci abusivi

Intonaci fatiscenti e scrostati, erba alta e manto stradale dissestato. Le palazzine di via Agostino Mitelli, una delle strade della più nota via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, gridano vendetta. Già in passato, gli inquilini degli immobili gestiti dal Comune di Roma si sono autotassati per pagare lo spurgo delle fogne. Non solo, a delineare i contorni di uno stato di abbandono anche l’ascensore guasto e fili elettrici scoperti. A questo si aggiungono gli allacci abusivi segnalati dagli abitanti delle palazzine. “Ci siamo arresi, le nostre denunce non vengono ascoltate” hanno spiegato.

Lampioni accesi di giorno

Intanto, ai soliti disagi, da un anno circa se ne è aggiunto un altro. I lampioni della pubblica illuminazione ubicati all’interno del cortile del comprensorio restano accesi di giorno e di notte. “Sono circa quindici – hanno detto gli abitanti di via Mitelli – molti restano accesi, quelli spenti sono rotti o non c’è la lampadina”. Abbiamo raggiunto il minisindaco delle Torri, Nicola Franco che ha assicurato: “Segnalo immediatamente affinché si intervenga. Abbiamo aperto un canale diretto con Areti territoriale, da questo momento le segnalazioni saranno più snelle”.