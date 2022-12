Due isole ecologiche mobili al Municipio VI

Due postazioni mobili di isole ecologiche in attesa che la postazione fissa di via Casale Cerroncino, a Nuova Ponte di Nona, venga aperta: l’obiettivo è contrastare l’abbandono incondizionato dei rifiuti. “La nostra richiesta ad Ama e al Comune si è resa necessaria dopo il ritardo con cui si stanno realizzando i lavori per l’isola ecologica” ha commentato il minisindaco del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco.

In attesa che la costruzione dell’isola ecologica di via Casale Cerroncino (approvata dalla precedente amministrazione a cinque stelle) venga ultimata e le Torri siano dotate, come tutti gli alti municipi di Roma, di una postazione fissa in cui conferire i rifiuti ingombranti, a Tor Bella Monaca e a Nuova Ponte di Nona verranno installate delle postazioni mobili. Il minisindaco delle Torri è riuscito a ‘spuntarla’ con Ama e Comune: “Il nostro municipio non può essere considerato sempre come ultimo – ha detto Franco a Roma Today – era ora di intervenire e quindi abbiamo chiesto la possibilità di avere due postazioni mobili in attesa di quella fissa”.

Le postazioni delle isole ecologiche – a partire da lunedì 12 dicembre – saranno collocate in via del Fuoco Sacro (dove attualmente esiste la piazzola Ama per il trasbordo dei rifiuti) e nel parcheggio di via Casale Cerroncino. Sarà, dunque, possibile conferire ingombranti, misti, legno da mobilia, Raee , potature e ogni altra tipologia di rifiuti dalle ore 7 alle ore 14. Da viale Cambellotti non è esclusa, ad ora, l’opzione che l’isola ecologica mobile di via del Fuoco Sacro possa restare anche dopo l’apertura dell’isola ecologica fissa di Nuova Ponte di Nona per servire anche gli abitanti del versante casilino del municipio.