VI Municipio, al via il progetto con Asl e Tor Vergata per la continuità delle cure dei pazienti fragili

Un progetto per dare assistenza alle persone più fragili del territorio, bisognose di cure mediche. Il Municipio Roma VI delle Torri, la Fondazione Policlinico Tor Vergata e il distretto sanitario VI della Asl Roma 2 hanno raggiunto un’intesa per la realizzazione di percorsi integrati socio-sanitari per i pazienti fragili, che risiedono i dimorano nel VI municipio, curati presso l’ospedale universitario. L’obiettivo è quello di fare rete per garantire, anche a queste persone, la continuità nelle cure e la loro presa in carico da parte dei servizi sociali di zona.

Interventi integrati

Il progetto è molto ambizioso, specialmente se si pensa che verrà sviluppato nel municipio più povero della città. L’accordo prevede che i pazienti fragili ricoverati e curati dal Policlinico Tor Vergata vengano poi presi in carico anche dal VI Municipio e dalla Asl per continuare le cure. Parliamo, si legge nell’accordo, di “pazienti in situazioni di barbonismo domestico”, di persone “senza fissa dimora”, pazienti soli e privi di caregiver in condizioni di fragilità. Entreranno in questa convenzione anche i pazienti stranieri, sia comunitari sia extracomunitari, in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, e quelli privi di residenza, di carta di identità, di tessera sanitaria e di medico di medicina generale.

Obiettivi

Lo scopo è quello di garantire una continuità clinico assistenziale, rivolta alle persone fragili che non presentano problematiche unicamente sanitarie ma necessitano anche di risposte assistenziali appropriate alla complessità dei loro bisogni, non ultimi quelli di natura sociale.

L’equipe

Per riuscire nell’intento e per non lasciare ai margini della società queste persone verranno costituite equipe multiprofessionali composte da personale dei tre enti coinvolti. Il gruppo di lavoro effettuerà un’indagine socio-ambientale relativa al paziente per favorirne la presa in carico dall’ospedale al territorio e viceversa.

Come funziona

Per i pazienti che presentano le caratteristiche già citate, l’assistente sociale ospedaliera effettuerà una prima indagine socio-ambientale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari territoriali e, qualora necessario, effettuerà apposita richiesta al servizio di competenza. Il personale municipale avrà il compito di effettuare le verifiche anagrafiche e l’eventuale presa in carico del paziente segnalato. Infine, il personale del punto unico di accesso avrà il compito di verificare l’assegnazione del medico di medicina generale, la presa in carico dell’eventuale servizio specialistico della ASL e a seguito di valutazione, nel caso in cui emerga la necessità, attiverà la rete.