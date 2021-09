Elezioni comunali 2021: intervista Naomi Durante, candidata presidente Municipio VI con Revoluzione civica

Naomi Durante, candidata alla presidenza del Municipio VI con Revoluzione Civica, vanta un passato di attivismo: dalle battaglie contro l’inquinamento elettromagnetico a quellle per rimuovere e combattere le discariche abusive nei pressi delle scuole fino alla bonifica dell’amianto nei plessi scolastici e altre ancora. “Quando un anno fa ho incontrato Monica Lozzi, mi sono resa conto che le tematiche di cui mi interessavo erano tutte in linea con i progetti e i programmi di Revoluzione civica, e da lì il passo è stato breve, ed è iniziata una bellissima sinergia che ha portato alla mia candidatura” ha esordito Durante ai nostri taccuini.



Per Revoluzione civica, le priorità di governo saranno la valorizzazione della Periferia con decoro e programmazione nella cura degli spazi comuni: “Ogni quartiere avrà il suo spazio di aggregazione dove svolgere eventi culturali, programmatici insieme ad associazioni del terzo settore – e ancora - Lavoreremo per la sicurezza con i progetti di "strade sicure" e con la mobilità sostenibile. Avvieremo progetti che puntino alla parità sociale e all'aiuto delle piccole attività commerciali presenti nei nostri territori”.



Obiettivo di Durante è anche quello di intervenire con urgenza per “scaricare il più possibile il "peso" che grava su Rocca Cencia, aumentando in maniera esponenziale la raccolta differenziata usando tutte le tipologie di raccolta necessarie in base alla zona urbanistica in cui interviene, usando dove è possibile la raccolta porta a porta (PAP) spinta, dove ciò non è possibile intervenendo realizzando delle mini isole ecologiche presidiate dal personale AMA e realizzando compostiere di comunità ( scuole, caserme, aziende, quartieri circoscritti)”. Infine: “A Rocca Ceccia non deve essere più permessa la trasferenza del rifiuto indifferenziato ma ridisegnata e trasformata semmai in un centro per la raccolta di multimateriale non odorigeno.



E per accorciare le distanze urbanistiche a sociali tra quartieri diversi, la ricetta di Durante per Revoluzione civica è “lavorare guardando al municipio nella sua interezza, stabilendo quali sono le priorità su cui intervenire subito. È importante che si riprenda un incontro partecipativo con i cittadini, le associazioni e con i comitati di quartiere. Solo agendo in maniera partecipata e trasparente si possono ottenere risultati” ha detto. Nel dettaglio, ha spiegato: “Bisogna lavorare sul degrado dell'indotto che circonda Tor Bella Monaca, e puntare sui giovani e sui progetti di avvio al lavoro con corsi di formazione incentivando la partecipazione allo "sport per tutti", specialmente per le categorie più fragili”. Infine: “Efficientare i collegamenti con il trasporto pubblico nei quartieri periferici”.