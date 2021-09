VIDEO | Elezioni municipio VI: intervista a Claudio Matteoda, candidato presidente per ‘Il popolo della famiglia’

“La mia candidatura nasce dalla presa di coscienza che, nello scenario politico della nostra città, i valori morali e sociali - alla base del nostro programma - non trovano posto nei programmi di alcun altro partito” ha esordito Claudio Matteoda, candidato alla presidenza del Municipio VI con ‘Il popolo della famiglia’.



Tre le priorità della sua azione politica: l’aiuto alle famiglie “particolarmente quelle giovani – ha spiegato - un concreto contributo finanziario per i nuovi nati, una maggiore attenzione alle necessità dei portatori di handicap, una svolta per la sicurezza in tutte le zone del VI municipio tramite la lotta allo spaccio, un maggior controllo delle strade per arginare la prostituzione e un controllo attivo per prevenire la ludopatia”.



Come interviene ‘Il popolo della famiglia’ su Rocca Cencia? “D’accordo con la proposta di utilizzare il tmb di Guidonia. Sono inoltre convinto della necessità di implementare la raccolta differenziata in tutto il municipio ed anche sull’intero territorio comunale, potendo, come è assodato, trasformare ciò che al momento è una spesa in una risorsa per le finanze della città” ha spiegato.



Le distanze urbanistiche e sociali tra quartieri. Quale ricetta per superare gli ostacoli. “Tor bella monaca ha una centralità per via dell’attenzione posta dai media, dovuta alla notorietà ed alla reputazione del quartiere, ma le risorse finanziarie vanno ripartite in base alla necessità di dotare tutte le zone del municipio dei servizi essenziali. Le opere di urbanizzazione sono fondamentali per offrire a tutti i residenti del municipio una base comune dei servizi essenziali e sarà mia cura garantirla” ha concluso.