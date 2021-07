Tor Bella Monaca: gli inquilini si riprendono la torre 3 di largo Mengaroni

La torre 3 di largo Mengaroni – quella di fronte al murale di Diamond - ha l’androne riverniciato di rosso, i citofoni riparati dopo decenni e le grate, il portone di ingresso ha addirittura una serratura e un elastico di metallo per favorirne la chiusura. Anche i vetri frantumati sono stati sostituiti con quelli nuovi, sono stati sistemati i parcheggi e il giardino.

A realizzare tutti questi interventi sono stati gli inquilini, autotassandosi e commissionando il lavoro ad un operaio, dopo anni di attese e richieste all’amministrazione comunale (proprietaria degli immobili) rimaste lettera morta. Ma c’è ancora una battaglia che gli inquilini devono vincere: illuminare i viali, nonostante abbiano già comprato dei lampioni a luce solare “Perché almeno così la situazione dovrebbe migliorare” hanno commentato ai nostri taccuini.

A giugno dello scorso anno anche la torre 3 di largo Mengaroni è stata, insieme alle abitazioni dell’R8 e dell’R 10 – viale Santa Rita da Cascia – teatro di uno dei blitz più importanti degli ultimi tempi che ha portato all’arresto di 42 persone in una sola notte. La torre ‘rossa’ è abitata da 75 famiglie e, nonostante le difficoltà quotidiane, già da tempo è oggetto di restyling – sempre da parte dei residenti – tra ritinteggiatura alle pareti, piccoli interventi di manutenzione e cancelli ai pianerottoli.

Loro, gli eroi invisibili, ogni giorno a viso aperto si impegnano per il bene comune, a partire dal luogo che abitano: donne e uomini che convivono con il business delle organizzazioni criminali, qui dove, per usare le parole del gip Travaglini all’epoca del blitz ‘Non esiste lo stato di diritto’. Ma chi vive nella torre 3 sa che non può fermarsi: “La stragrande maggioranza delle persone è onesta e laboriosa, sono poche le mele marce, non ci diamo per vinti” hanno concluso gli eroi invisibili di largo Mengaroni.