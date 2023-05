La farmacia del quartiere si sposta, Federcontribuenti presenta un'interrogazione

Le 1800 firme raccolte finora non sono bastate. Per questo Federcontribuenti ha deciso di rivolgersi direttamente al Comune di Roma e alla Regione Lazio per evitare che la farmacia di via Siculiana, nel VI municipio, venga trasferita su via Casilina. Una decisione sbagliata, secondo l’associazione, che rischierebbe di lasciare circa 3 mila persone senza un presidio farmaceutico.

Raccolta firme

È dall’inizio di maggio di quest’anno che Federcontribuenti si sta muovendo per far rimanere la farmacia “Due Leoni” al suo posto, tra Borghesiana e Tor Bella Monaca. Per questo, era stata lanciata una raccolta firme che, in poco tempo, ha raggiunto 1800 adesioni. I cittadini, quindi, hanno fatto sentire la loro voce ma questo, evidentemente, non è bastato. Ad oggi, infatti, il trasferimento non è stato ancora annullato.

Interrogazioni

Il presidente di Federcontribuenti, Marco Paccagnella, ha fatto sapere che, come associazione, ha presentato “in consiglio regionale e in Campidoglio due interrogazioni parlamentari per essere appoggiate dalle forze politiche". Secondo Pacccagnella, spostare la farmacia andrebbe a ledere “il principio di equa distribuzione del servizio”. Non solo. Spostare la farmacia sulla Casilina avrebbe ripercussioni anche sulla “viabilità esistente”. Per Federcontribuenti non si è poi tenuto conto “della densità abitativa della zona” costringendo “contro ogni ragionevolezza, numerosi abitanti del quartiere a prendere, con le ovvie difficoltà, l'auto o nel peggiore dei casi un mezzo pubblico per andare alla farmacia più vicina”. Un problema che riguarda in maniera principale gli anziani i quali, solitamente, hanno i maggiori problemi di mobilità.

Negare l’autorizzazione

Secondo Federcontribuenti, sebbene ''sia sostanzialmente libero di spostare la sede destinata all'esercizio dell'attività in nuovi locali”, per fermare una deriva “che sta letteralmente strozzando il tessuto sociale del nostro quartiere”, la pubblica amministrazione, “il Comune, la Asl e la Regione Lazio possono negare l'autorizzazione al trasferimento quando ritengano che non vengano soddisfatte le esigenze degli abitanti della zona di via Siculiana che nel caso rimarranno senza un punto fondamentale di diritto e ordine pubblico”.

Solidarietà

Il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco, contattato da Romatoday, ha espresso “la mia solidarietà nei confronti dei cittadini di via Siculiana che perderanno la propria farmacia di riferimento, la quale sarà trasferita su via Casilina. Pur non avendo competenze dirette su tali decisioni, a carattere parzialmente privato, vorrei affiancarmi alla voce di Federcontribuenti che in queste ore sta cercando di intervenire presso il Campidoglio e la Pisana al fine di garantire l’accesso ai servizi farmaceutici a tutti i cittadini di via Siculiana”.