Tutte le iniziative dedicate a Pasolini a Valle Aurelia e Torri

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, continuano a Roma le iniziative in ricordo dello scrittore, poeta, giornalista e regista bolognese adottato dalla Città Eterna. Questi gli eventi in programma nel Municipio XIII e VI.

Le iniziative per Pasolini a Valle Aurelia

Giovedì 27 ottobre alle 18 all'interno dei cortili delle case popolari di Valle Aurelia in via Ettore Stampini 12, si terrà con ingresso gratuito il nuovo appuntamento del tour nei cortili delle case popolari della Capitale. Uno spettacolo che racconta le umanità delle periferie del presente. Si tratta di “Un giorno tutto questo niente sarà tuo" il progetto di storytelling inedito che partendo da “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, dà vita a uno spettacolo teatrale unico. L'iniziativa è una produzione dell'Associazione "Progetto Goldstein" con il supporto del ministero della Cultura ed è vincitore dell'avviso pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" promosso da Roma Capitale - dipartimento attività culturali nell'ambito delle celebrazioni dell'Anno Pasoliniano.

Pasolini: cinema e non solo

Prosegue anche il progetto "Pasolini Questo Sconosciuto. Cinema...e non solo" promosso da Roma Capitale- assessorato alla cultura, curato dal dipartimento attività culturali. L'iniziativa che terminerà il 2 novembre raccoglie una serie di incontri e una rassegna cinematografica sull'intellettuale ad ingresso libero presso la sala cinema "Antonio Ceroni" di Via Balbiani. Questo il calendario dei prossimi giorni: