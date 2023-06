Tor Bella Monaca, sorpresa in commissione: partiti i lavori per la biblioteca di via Merlini

Quasi un anno fa era arrivato il via libera al completamento dell’edificio. Intoppi, problemi e mancanza di fondi, però, avevano bloccato l’apertura dei cantieri. Oggi, a sorpresa, si viene a sapere che i lavori per il completamente della biblioteca di via Merlini a Tor Bella Monaca sono iniziati a fine aprile e dureranno circa 240 giorni. Questo vuol dire che entro la fine del 2023, massimo l’inizio del 2024, la struttura sarà completata. Una notizia che i cittadini del quartiere attendevano da tempo.

La biblioteca

La struttura, costruita nelle adiacenze della scuola elementare dell’I.C. “Via Acquaroni” a Tor Bella Monaca nei primi anni ’80, è stata progressivamente lasciata all’abbandono nonostante sia rientrata per un periodo all’interno del progetto “Urban” e poi presa in carico dal Dipartimento Periferie. È con il Movimento 5 Stelle alla guida del VI Municipio che si decide di ristrutturare la biblioteca, grazie ad un finanziamento di 400 mila euro.

A febbraio 2021, però, la doccia fredda. Il Genio civile, infatti, ha bloccato i lavori. Il progetto presentato dall’amministrazione municipale prevedeva solo la ristrutturazione dell’immobile della biblioteca. Per il Genio civile, invece, era necessario tenere in considerazione anche la piccola struttura adiacente, la ex casa del custode. Il risultato finale è stato un incremento dei costi fino a raggiungere la cifra di 850 mila euro.

Commissione

Durante la commissione controllo e garanzia del VI Municipio, presieduta da Fabiana Battistoni, è emerso che i lavori nella biblioteca sono iniziati a fine aprile. “Si tratta di una di quelle opere che stiamo seguendo da tempo con molta attenzione, in una zona nevralgica del nostro municipio – dichiara, a RomaToday, il consigliere municipale del Pd Fabrizio Compagnone, membro della commissione – siamo contenti che l’iter amministrativo stia andando avanti rispetto a quello che è stato stanziato negli anni passati. Il nostro lavoro non si ferma qui, continueremo ad attenzionare le opere in corso e soprattutto quelle che verranno progettate per migliorare i quartieri del nostro quadrante”.

“Come presidente della commissione controllo e garanzia abbiamo iniziato un'attività inerente alle competenze della commissione – ha detto, invece, Fabiana Battistoni - e quando c'è collaborazione da parte dei burocrati di riferimento siamo contenti e soddisfacciamo il nostro mandato amministrativo per il quale i cittadini ci hanno votato”.