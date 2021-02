Tor Bella Monaca: infiltrazioni alla scuola materna ‘Archimede’

Secchi disseminati negli spazi delle aule per contenere le infiltrazioni. Siamo alla scuola materna ‘Archimede’ di via Siculiana, in zona Due Leoni – Tor Bella Monaca. Da giorni, piogge continue hanno aggravato le condizioni della struttura comportando un aumento delle infiltrazioni dal soffitto che, di conseguenza, raggiungono anche gli spazi dedicati ai bambini. Il gruppo Fratelli d’Italia ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione al presidente del municipio per comprendere lo stato in cui versa la scuola. Anche il gruppo Misto ha fatto lo stesso.

“I problemi strutturali vanno avanti da tempo” hanno spiegato alcuni genitori, preoccupati per la permanenza di bambini nelle aule. “Sono necessari interventi strutturali urgenti – ha spiegato Nicola Franco, capogruppo FdI al sesto municipio – Abbiamo presentato interrogazione urgente anche per chiedere interventi efficaci e duraturi. Ci auguriamo che in fase di bilancio comunale, vengano considerati fondi per questo istituto”.

Altra interrogazione anche da parte di Dario Nanni, consigliere municipale e capogruppo del Misto: “Nonostante le continue rassicurazioni da parte del municipio sulla manutenzione scolastica e nonostante i mesi di lockdown, nei quali si poteva intervenire senza dover interrompere le lezioni, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Proprio per queste ragioni ho presentato un'interrogazione per sapere perché non è ancora stata effettuata la manutenzione in quella scuola e quando il municipio interverrà per risolvere questa criticità”.

Abbiamo raggiunto Alessandro Marco Gisonda, assessore alla scuola del parlamentino di viale Cambellotti che ha evidenziato già altri interventi sul tetto, sulla rete fognaria e sui discendenti. “Abbiamo fondi messi a disposizione dal dipartimento, l’appalto è stato aggiudicato e speriamo già dai prossimi giorni di poter intervenire, non appena le condizioni metereologiche saranno favorevoli”.