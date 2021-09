Tor Bella Monaca: infiltrazioni alle case popolari di via Aspertini

Ancora infiltrazioni dalle pareti degli appartamenti di via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, periferia est del sesto Municipio. “Queste case devono essere manutenute altrimenti questi disagi continuano ad essere all’ordine del giorno” hanno commentato alcuni inquilini delle palazzine di edilizia residenziale pubblica del quartiere al nostro giornale. Nella mattina di giovedì, il sopralluogo del gruppo Lega Municipio VI.

Dal soffitto, lungo le pareti e fino ai pavimenti. Le infiltrazioni hanno scrostato anche l’intonaco dalle mura domestiche e soprattutto hanno raggiunto le prese di corrente. Per queste ragioni, gli inquilini del civico 150 della scala D di via Aspertini hanno chiesto interventi di manutenzione ma le loro istanze sono rimaste ad oggi lettera morta. “Raccogliamo decine di segnalazioni sull’assenza di manutenzione – ha spiegato Emanuele Licopodio, candidato con la Lega alle prossime elezioni municipali - Occorre il decentramento amministrativo per fronte a queste emergenze”.

In via Amico Aspertini, nei giorni scorsi, anche il leader della Lega, Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo, raggiungendo le famiglie nei loro appartamenti. Poco dopo si è spostato in via dell’Archeologia, all’R5 dove giorni prima è avvenuta una sparatoria che ha ferito due giovani.