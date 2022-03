Due Leoni, ancora un incidente in via Siculiana. I cittadini chiedono sicurezza

L’ennesimo incidente in via Siculiana, all’incrocio con via Casilina, ha riportato centralità al tema sicurezza. “In questa punto della strada è urgente e necessaria la costruzione di una rotatoria. Non è più possibile rimandare, gli incidenti ormai sono all’ordine del giorno” ha detto Alvaro Decina, presidente del comitato di quartiere Belvedere, del Municipio Roma VI delle Torri.

L’incrocio tra via Siculiana e via Casilina è da anni teatro di numerosi incidenti stradali. Basti pensare che dal 2008 al maggio del 2019, all’intersezione con la consolare si sono registrati 126 incidenti, di questi due mortali, 71 con feriti e 54 lievi. Numerosi anche i tentativi di mettere in sicurezza l’incrocio tra sopralluoghi e commissioni ad hoc in municipio. Nulla ad oggi è stato costruito.

Nei giorni scorsi, intanto, la giunta Franco di viale Cambellotti ha approvato una direttiva per dare il via a progetti e bandi finalizzati alla costruzione di cinque rotatorie in Sesto. Tra queste – su via Casilina – alle intersezioni con Grotte Celoni, via di Vermicino, via Belon e via Siculiana. E, sulla via Prenestina, all’altezza dell’incrocio tra via dell’Acqua Vergine e via di Torrenova. “Ci auguriamo che si proceda in tempi brevi, basta incidenti”, ha concluso Decina.