"Mio figlio in coma dopo essere stato tamponato sul raccordo. Chi ha visto parli"

“Mio figlio ha 21 anni, è in coma in un letto d’ospedale. Aiutateci a capire cosa è successo quella maledetta sera”. A parlare con RomaToday è Carmela, la mamma del ventunenne romano che giovedì sera era in auto con un’amica sul grande raccordo anulare quando è rimasto coinvolto in un incidente.

Erano da poco passate le 21.30, di mercoledì 2 novembre, Michele Villella e un’amica erano a bordo dell’auto di lui, una Smart. I due, entrambi di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia est del municipio VI, viaggiavano sul grande raccordo anulare, in direzione Tuscolana quando la macchina è stata raggiunta da un altro veicolo. “Sono stati tamponati” ha raccontato, ai nostri taccuini, la madre del giovane, ora in coma presso l’ospedale Tor Vergata. La ragazza a bordo dell’auto, con l’impatto, è stata sbalzata fuori dal finestrino ed è stata trasportata presso l’ospedale San Giovanni. Le sue condizioni non gravi le hanno consentito di tornare a casa.

“Vogliamo sapere cosa è successo quella sera. Chi era a bordo dell’auto che ha tamponato la macchina di mio figlio e poi è fuggito senza neanche prestare soccorso?” ha aggiunto la madre del ventunenne. “Mi rivolgo a tutti coloro che mercoledì sera sono passati sul Raccordo e hanno assistito all’incidente o hanno visto qualcosa che può tornare utile alle indagini, raccontate cosa avete visto”. Anche gli amici di Michele, attraverso le nostre pagine, vogliono lanciare un appello per chiedere la verità sui fatti: “Aiutateci a capire cosa è accaduto”. Le segnalazioni posso essere fatte agli inquirenti