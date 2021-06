Tor Bella Monaca, incendio alle sterpaglie di viale Santa Rita da Cascia

Fiamme in viale Santa Rita da Cascia all’angolo con via Merlini nella tarda mattinata di giovedì. L’incendio è divampato da una delle tante aree verdi abbandonate del quartiere Tor Bella Monaca dove l’erba ha raggiunto l’altezza di oltre un metro. Sul posto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato scenari peggiori.

In viale Santa Rita da Cascia, come in largo Mengaroni e in via di Tor Bella Monaca, l’erba alta è diventata una spina nel fianco dei residenti che da tempo ne chiedono lo sfalcio, già perché le giungle sono anche ricettacolo di rifiuti e ritrovo di animali. “Ero lì mentre i vigili del fuoco stavano spegnendo le fiamme. Gli spazi verdi del nostro municipio sono ridotti tutti così: erba secca ed altissima. Una scena di un film apocalittico, peraltro di fronte ad un mercato pieno di cittadini sgomenti. Poteva finire in tragedia senza l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco” ha commentato Nella Converti dell’assemblea nazionale del Pd.

“È bastato il primo caldo a far divampare un incendio. La situazione è evidentemente sfuggita di mano all’amministrazione municipale, più preoccupata di realizzare interventi spot da campagna elettorale che della sicurezza dei cittadini” ha aggiunto Caterina Ingrassia della sezione Pd di via dell’Archeologia. Nei giorni scorsi i giovani democratici delle Torri hanno annunciato l'invio in municipio di un elenco contenente le zone con criticità per chiedere interventi tempestivi.