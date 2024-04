A Tor Bella Monaca 75 famiglie al buio dopo un incendio. Iniziati i lavori per sostituire impianti e contatori

Cinque allacci abusivi, forse qualcuno in più, sono bastati per accendere l’incendio che ha costretto, nel weekend di Pasqua, centinaia di persone a scappare dalle proprie abitazioni. Le 75 famiglie coinvolte hanno passato le festività senza energia elettrica e con la paura che qualcuno potesse occupare i loro appartamenti. Questa situazione di disagio permarrà fino alla fine dei lavori di ripristino dell’intero impianto elettrico della Torre C al civico 80 di viale Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, nel VI municipio. Gli operai si sono messi all’opera già dalla mattinata di martedì ma i lavori, da quanto si apprende, dureranno a lungo.

L’incendio

L’incendio si è sviluppato nella giornata di domenica 31 marzo. Secondo le prime ipotesi, a causare il rogo sono stati gli allacci abusivi alla centralina elettrica del palazzo che hanno causato un sovraccarico. Un appartamento è andato a fuoco mentre sono stati in pratica “polverizzati” contatori e fili della luce. Un problema noto quello di chi “ruba” corrente nelle case popolari di Tor Bella Monaca. Negli anni non si contano più le denunce e gli appelli dei residenti per risolvere il problema. Anche i tanti interventi delle forze dell’ordine sembrano non scoraggiare minimamente chi porta avanti questa pratica così pericolosa.

Gli interventi

Nella mattinata di martedì 2 aprile sono arrivati i tecnici incaricati dall’Ater per lavorare al ripristino degli allacci all’interno dello stabile. Poi toccherà ad Areti rimontare i contatori e, soprattutto, verificare i danni alla cabina esterna. Si era pensato di installare dei generatori autonomi per ridare, intanto, corrente al palazzo. Però, visto che l’impianto è andato distrutto, è impossibile allacciare un generatore. Le famiglie coinvolte, così, dovranno continuare a vivere senza corrente.

Tempistiche

Difficile riuscire a prevedere quanto dureranno i lavori. Secondo quanto apprende RomaToday sarebbe al vaglio anche l’ipotesi di effettuare dei turni notturni per ripristinare gli impianti. Secondo alcune stime le operazioni, in tutto, dovrebbero durare un paio di settimane.

Pericolo occupazioni

Nonostante questa situazione di forte disagio, gli inquilini degli appartamenti preferiscono rimanere nelle loro abitazioni: meglio stare senza energia elettrica che senza una casa. Il giorno del rogo, infatti, il VI Municipio aveva allestito un ricovero temporaneo per le famiglie presso la palestra della scuola di via Merlini ma nessuno è andato a stare lì. Con il buio e il caos generato dall’incendio gli inquilini temono che qualcuno possa occupare la loro casa.

Fari e presidi

Un’eventualità che hanno ben presente anche le forze dell’ordine. Per questo, davanti al palazzo c’è un presidio fisso della polizia locale. In aiuto, c’è anche la protezione civile che, con un faro, illuminerà di notte la torre per scoraggiare eventuali malintenzionati che potrebbero agire col favore delle tenebre. Per chi vive lì sembra quasi una sfida di sopravvivenza: stare senza energia elettrica pur di evitare di perdere la casa.