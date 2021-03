Tor Bella Monaca, gli inquilini chiamano e il Comune non risponde: nelle case popolari la manutenzione è ‘fai da te’

“Non si è visto nessuno, ma non potevamo continuare a vivere con l’acqua in casa e le perdite alle pareti fino al cortile”. A parlare è Stefania, una inquilina della palazzina del civico 88 – scala F – di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca che, dopo aver chiesto interventi in municipio e denunciato il disagio dalle pagine del nostro giornale – ha provveduto a sue spese e manutenere la tubatura guasta nelle case del Comune.

Gli inquilini che vivono nella palazzina F di via dell’Archeologia sanno bene cosa voglia dire non essere ascoltati dalle istituzioni. Lo hanno vissuto sulla propria pelle nei mesi scorsi quando per settimane l’ascensore che serve i sette piani dell’immobile è stato fuori uso per molti giorni costringendo disabili, anziani e ammalati a percorrere le scale o a supportarsi a vicenda anche per la spesa. Ma nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che un altro disagio è comparso con prepotenza negli appartamenti. Da giorni una fuoriuscita di acqua ha causato danni alle abitazioni fino a raggiungere il cortile sottostante uscendo dalle pareti.

“Siamo molto delusi – ha detto Stefania al nostro giornale – Abbiamo riparato il danno a nostre spese nonostante avessimo interessato subito il municipio. Ma la verità è che noi siamo dimenticati da tutti tranne che per la riscossione del canone di locazione e degli oneri accessori. È una vergogna trattarci in questo modo”. Intanto, il danno è stato parzialmente risolto da una ditta privata ma gli inquilini di via dell’Archeologia attendono ancora un intervento del Comune per ristabilire il corretto funzionamento delle tubature.