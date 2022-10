Se questo è il terrazzo di una palazzina popolare

"Il vento ha sollevato la guaina posiziona sulla pavimentazione del terrazzo, spostandola sugli aeratori dei bagni. Temiamo infiltrazioni è ulteriori danneggiamenti alla palazzina". A parlare è Stafania Fanzini, una inquilina delle case popolari incastonate tra via Quaglia e largo Mengaroni, a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. Nelle palazzine alte cinque piani di Ater, sono gli inquilini a provvedere alla manutenzione ordinaria perché "da queste parti non si vede mai nessuno" hanno detto a RomaToday.

Che tra gli inquilini delle palazzine popolari di Ater e del Comune sia diffuso il 'fai da te' per la manutenzione degli immobili non è una novità. Già perché da queste parti provvedere da soli e a proprie spese alla sistemazione degli ambienti comuni, e degli appartamenti nello specifico, è una necessità dettata dall'assenza delle istituzioni. E allora ci si autotassa e si acquistano lampadine per le scale, manodopera per i giardini, si pagano ditte per la pulizia degli spazi. "Non abbiamo mai visto nessuno a fare manutenzione e non siamo i soli" ha aggiunto Fanzini.

"Nei giorni scorsi sentivo - dal bagno - i colombi tubare. Rumori troppo vicini e quindi sono salita sul tetto trovando la guaina rimossa dal vento e finita sugli areatori. Non sappiamo che fare anche perché temiamo che alle prime piogge si possano verificare altre infiltrazioni negli appartamenti " ha spiegato l'inquilina di largo Mengaroni.