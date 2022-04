Verso la chiusura, un 'gruppo di azione locale' per superare il campo rom di Salone

“Il campo rom di via di Salone deve essere superato e per farlo vogliamo creare un ‘gruppo di azione locale’ che coinvolga istituzioni, associazioni, università, asl e abitanti della baraccopoli”. Ad annunciarlo è Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri, anticipando ruoli e compiti di ogni attore protagonista del progetto di superamento finalizzato alla chiusura del campo.

Il campo rom di Salone – il meno popolato della città - è tornato al centro del dibattito cittadino nei giorni scorsi quando un gruppo di abitanti della baraccopoli di Roma Est ha lanciato una pietra di grosse dimensioni oltre il muro di cinta raggiungendo una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale. Agli agenti, di pattuglia al campo, anche la solidarietà del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) e dell’Ugl nazionale. A dicembre scorso, invece, tre donne provenienti dallo stesso campo sono state fermate e denunciate a Terni per tentato furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

"Intollerabile che le persone vivano ai margini"

In più occasioni e da più parti, i campi rom sono stati definiti ‘sacche di illegalità da controllare’: al sesto municipio, invece, l’obiettivo è superarli perché “E’ intollerabile che un gruppo di persone possa vivere ai margini della città, in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza i servizi elementari garantiti dalla Costituzione - ha precisato Nicola Franco, aggiungendo - la Giunta e la maggioranza del Municipio VI delle Torri ritengono che le politiche utilizzate fino ad oggi siano state fallimentari, non hanno prodotto risultati”.

Il gruppo di azione locale per superare il campo di via di Salone

“Avviamo la creazione di un Gruppo d’Azione Locale, presieduto da me, a cui parteciperanno l’assessore competente con funzioni di verbalizzante, le autorità religiose, i rappresentanti della ASL e dell’Università Tor Vergata e del mondo associativo, oltre a insegnanti e abitanti del campo di via di Salone” ha precisato inoltre Franco. Nel dettaglio, il compito del gruppo sarà quello di eseguire studi e analisi per avviare azioni necessarie al superamento, entro tre mesi dalla prima convocazione del tavolo.

“Felici che il Municipio VI di Roma – l’unico a guida centrodestra – faccia propria la nostra proposta, decidendo di intraprendere il percorso che abbiamo illustrato in Giunta e nella Commissione Politiche Sociali. Auspichiamo che tale scelta possa essere fatta propria anche negli altri Municipi romani dove ancora insistono quelle vergogne chiamate campi rom” ha detto Carlo Stasolla, presidente di Associazione 21 luglio.