'La Giornata delle buone azioni' torna alle Torri per riscoprire il bene comune

Riscoprire il senso di comunità, il valore del bene comune e l’importanza della collaborazione. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione della ‘Giornata delle buone azioni’ che si terrà il 22 e il 23 aprile sull’intero territorio delle torri. A promuovere l’iniziativa è il minisindaco Nicola Franco:” Ogni cittadino deve sentirsi parte viva del territorio che abita. Solo creando quel senso di appartenenza che è andato perso riusciremo a migliorare la qualità della vita del nostro territorio”.

Già nel 2022, il Municipio VI, in accordo con le realtà attive del territorio e a margine di una serie di incontri, ha aderito all’iniziativa e promosso la ‘Giornata delle buone azioni’. In quella occasione, hanno risposto alla ‘chiamata’ 59 gruppi di cittadini impegnati nella cura e nella tutela del bene comune. Non solo sfalcio dell’erba, anche pulizia, tinteggiatura, riparazioni, sistemazione di staccionate, occasioni di incontro e di condivisione. L’edizione dello scorso anno è stata vissuta dai gruppi territoriali in maniera indipendente e autonoma: ogni quartiere è stato animato da cittadini intenti a svolgere una ‘buona azione’. Il gruppo di attivisti, dopo aver individuato le criticità del quartiere nei giorni precedenti l’evento, è intervenuto per riqualificare l’area.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, replichiamo la Giornata delle buone azioni. Una giornata importante segno di continuità partecipativa fra le Istituzioni e i cittadini – ha continuano Franco - Un rapporto che abbiamo cercato di costruire sin dai primi giorni del nostro insediamento attraverso iniziative come questa”. Gli appuntamenti delle giornate di sabato e domenica si svolgeranno in vari ambiti, dalla pulizia dei parchi ai pranzi comunitari.