Giardinetti, riapre il parco chiuso da anni. I cittadini: “Abbiamo vinto una battaglia”

Mancano ancora le panchine e i giochi ma i cancelli sono aperti e il parco, posizionato tra via Casilina e via degli Orafi è tornato ai cittadini dopo anni di chiusura. “Assurdo, è stato chiuso per cinque anni a causa della recinzione guasta. Già all’epoca ci siamo attivati per chiedere interventi” ha commentato Dario Nanni, consigliere comunale della Lista Calenda.

Siamo a Giardinetti, uno dei quartieri del municipio Roma VI delle Torri, all’altezza del civico 1314 di via Casilina, non lontano da un altro parco del territorio, quello di via Santarelli. “Anni fa si è verificato un incidente – ha spiegato Fabio Pirozzi, un residente del quartiere – Un’auto è finita contro il muro, devastando la recinzione. Abbiamo avviato una battaglia, presentando istanze e richieste perché fosse reso di nuovo fruibile e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

“Dopo le nostre denunce e gli atti presentati, la recinzione venne ricostruita. Solo dopo ulteriori solleciti, vennero effettuati i lavori per la sua pulizia e per la messa in sicurezza” ha aggiunto Nanni. Ha poi concluso: “A questo punto sembrava tutto a posto per poterlo riaprire e riconsegnarlo a bambini e famiglie ed invece solo dopo la nostra ennesima segnalazione finalmente il parco è stato riaperto”.