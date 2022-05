Giardinetti: il parco è abbandonato, i cittadini chiedono un’area cani

“Vogliamo vivere questo parco e perché ciò avvenga è necessario che chi di competenza provveda a metterlo in sicurezza a renderlo fruibile”. A parlare un gruppo di abitanti di Giardinetti, uno dei quartieri del Municipio Roma VI delle Torri. L’area è ubicata all’incrocio tra via di Carcaricola e via Landini.

Le panchine sono rotte, i cancelli imbrattati di scritte, le giostre inutilizzabili, il verde incolto e cumuli di spazzatura sono abbandonati lungo il perimetro del parco. Sono queste le condizioni in cui versa uno degli spazi del quartiere Giardinetti che da tempo i cittadini curano a proprie spese perché abbandonato dalle istituzioni.

“Al Dipartimento Ambiente del Comune di Roma e al Municipio VI chiediamo una sistemazione del parco e la costruzione di un’area cani – ha spiegato al nostro giornale Fabio Pirozzi, un portavoce dei cittadini e abitante del quartiere Giardinetti – E considerate le sue dimensioni, inferiori ai 5mila metri, vorremmo chiedere al municipio di prenderlo in carico e di impegnarsi nella manutenzione del verde”.

I cancelli del parco, inoltre, restano aperti anche di notte e la sicurezza latita. Non solo, considerata la lontananza di altre aree cani, i residenti ne sognano l’apertura. “Per noi è un luogo di ritrovo, un punto di aggregazione” ha concluso Giulio, abitante storico del quartiere.