Giardinetti, marciapiedi dissestati e segnaletica fatiscente: i lavori per evitare incidenti

Il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la ricognizione dei sensi unici. Sono questi gli interventi che la commissione lavori pubblici del Municipio Roma VI delle Torri ha previsto per via di Giardinetti, la strada dell'omonimo quartiere a est della Capitale che collega via Casilina con Tor Vergata. L'assenza dei marciapiedi e i segnali fatiscenti ne compromettono la sicurezza. "Questa strada, purtroppo, è da anni teatro di numerosi incidenti – hanno spiegato alcuni residenti al nostro giornale – E' necessario intervenire perché automobilisti e pedoni non corrano rischi".

Nei giorni scorsi, la commissione lavori pubblici del Municipio ha effettuato un sopralluogo in via di Giardinetti. Nello specifico, ha verificato le intersezioni della strada con via Piroli, via Garzoni. E ancora via Ghini, via Orti Poli, via Cappuccio, infine, via Stefano della Bella e via Bazzicaluva. "Come commissione mobilità, in accordo con la polizia locale, stiamo intervenendo sui sensi unici di alcune vie di giardinetti e anche il rifacimento totale della segnaletica orizzontale e verticale" hanno commentato Emanuele Licopodio, capogruppo Lega e Giovanni Raiola, presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti. "La nuova viabilità aiuterà ad evitare nuovi incidente su via dei Giardinetti" hanno aggiunto dal Municipio Roma VI delle Torri.

Interventi analoghi sono in programma anche a Selvotta, altra zona del Municipio non lontana dal più noto quartiere Tor Bella Monaca. In questo caso, la commissione lavori pubblici e mobilità ha votato una risoluzione per installare – ex novo quindi – la segnaletica orizzontale e verticale. Non solo, anche l'intenzione di prendere in carico strade private ad uso pubblico per consentire i lavori e la gestione da parte del Municipio VI.