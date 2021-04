Giardinetti: dalla strada dissestata spunta un tondino di ferro, danni alle auto

I fatti in via Ercole Bazzicaluva, all’altezza del civico 16. Gli automobilisti hanno allacciato un nastro rosso per segnalarne la presenza

“Quando sono passato con l’auto lungo via Bazzicaluva ho sentito come se avessi agganciato qualcosa, ho accostato e ho visto che il paraurti era stato danneggiato”. Tullio, un residente del quartiere Giardinetti, ha raccontato l’episodio che, suo malgrado, lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. E come lui, altri automobilisti hanno subito lo stesso disagio.

Siamo nella periferia est del sesto municipio, dove molte strade necessitano di interventi di manutenzione. Tra tutte, anche via Bazzicalupa, a Giardinetti, che perpetua in uno stato di degrado tra buche e manto dissestato. “Il ferro era lungo circa 50 centimetri, il colore si mimetizzava con l’asfalto e non era per niente visibile” ha raccontato ancora Tullio spiegando come abbia allacciato al ferro un nastro bianco e rosso per segnalarne la presenza, evitando che altri automobilisti potessero subire danni.

“Questa vicenda è gravissima, è un caso che non sia accaduto nulla di grave. Oltre alla mancata manutenzione stradale e al relativo pericolo, questo ferro poteva risultare una trappola per chi cammina a piedi o sulle due ruote” ha commentato Dario Nanni, coordinatore romano di Azione. “Da anni, oltre a segnalare la situazione disastrosa di molte strade, ho presentato emendamenti in bilancio proprio per lavori di manutenzione, specificando che in molti casi le condizioni disastrose sono dovute a cavi stradali non ripristinati. Con la classica retorica grillina mi fu risposto che era tutto a posto e che con loro non esistevano più vie distrutte dai cavi stradali. In pratica per i 5 Stelle le strade si riparano con le chiacchiere” ha concluso Nanni.