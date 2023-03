Gare di motocross (non autorizzate) nel parco

Gare di motocross non autorizzate all’interno dell’area verde del parco di via San Biagio Platani. A denunciarlo un gruppo di residenti del quartiere Tor Bella Monaca, preoccupato per l’incolumità degli abitanti. “Abbiamo chiesto l’intervento della Polizia locale e la recinzione dell’accesso” ha spiegato Emanuele Licopodio, capogruppo della Lega al consiglio del Municipio Roma VI delle Torri, di viale Cambellotti.

La denuncia dei residenti

Succede di pomeriggio, nell’area del parco di via San Biagio Platani, quando un gruppo di giovani, a bordo delle motocross, iniziano a sfrecciare da un punto all’altro dell’area. “Spesso incuranti della presenza di chi frequenta il parco” hanno spiegato i residenti, ormai esasperati. “Non è solo un problema acustico, considerato il chiasso che generano i motori contemporaneamente, ma anche una questione di sicurezza perché chi gareggia a bordo delle motocross non ha remore a passare dove sono i bambini, e questo è un rischio” hanno aggiunto.

La sicurezza nel parco di Tor Bella Monaca

L’area verde del parco di via San Biagio Platani ha una superficie superiore ai 20mila metri quadri e, pertanto, è di competenza del Comune di Roma (quelle inferiori ai 5mila sono in carico ai municipi). “L'incolumità dei residenti e la tranquillità dei cittadini prima di tutto. Continuiamo a ricevere segnalazioni dagli abitanti della zona” ha detto Emanuele Licopodio (Lega). “Abbiamo già chiesto e ottenuto maggiori controlli e un passaggio più frequente delle forze dell'ordine, chiederemo anche la recinzione su via Alia che impedica l'ingresso alle moto” ha aggiunto.