Alle Torri arriva ‘Gabino’, la mascotte del Municipio VI

Un ragazzo con la veste romana, i sandali e una corona d’alloro che in mano tiene un libro. Si chiama Gabino, è lui il simbolo del Municipio Roma VI delle Torri. A deciderlo una memoria di giunta, votata nella giornata di giovedì. “L’obiettivo è renderlo un personaggio vivo e autonomo, prevedendo la realizzazione anche di oggettistica, libricini e costumi di scena per coinvolgere i ragazzi e invitarli alla riscoperta del territorio, sia del Municipio che dell’intera città” ha detto il minisindaco Nicola Franco, presentando la mascotte di viale Cambellotti.

A Gabino l’arduo compito di rappresentare e valorizzare il patrimonio storico-archeologico delle Torri, da Gabii a San Vittorino. Lo scorso ottobre, associazioni e comitati di Roma est hanno organizzato una giornata all’insegna della riscoperta archeologica dell'antica città di Gabii - a cui la mascotte si ispira - chiusa da tempo per chiedere la riapertura affinché anche il territorio acquisti prestigio. A dare man forte a queste iniziative è arrivato ‘Gabino’.

Il bozzetto, disegnato da Anna Laura Angeli, una cittadina – come riporta la memoria di giunta che abbiamo potuto leggere – sarà utilizzato per ‘future manifestazioni, iniziative ed in generale in eventi di promozione, valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico presente nel territorio municipale’. Il bozzetto – da quanto si apprende dalla memoria – è stato donato gratuitamente. “Da quando è tornata alla presidenza la delega della Valorizzazione del Patrimonio Archeologico, il Municipio sta riscoprendo tutta la sua storia e la sua identità, di cui Gabino saprà essere promotore naturale ed efficace” ha aggiunto il presidente del Municipio VI. Intanto, stando a quanto apprendiamo dalle frequenze di 'radio municipio' nessun coinsigliere era a conoscenza dell'idea di creare una mascotte per le Torri.

“Peccato per l’ennesima occasione persa da parte del Presidente, che anziché coinvolgere tutte le scuole creando un concorso ad hoc, ha provveduto con una memoria di giunta, per la creazione della mascotte del territorio” ha detto Francesca Filipponi, capogruppo del M5s, raggiunta dal nostro giornale e messa al corrente dell'iniziativa. “Con tutti le situazioni di fragilità presenti sul municipio, famiglie che non sanno come sopravvivere, ragazzi che sono esclusi dalle attività ricreative e sportive perché non si hanno le risorse economiche per offrire loro la possibilità di iscriversi e frequentare attività ludico- ricreative l’amministrazione attuale lancia Gabino” ha concluso.

Nei giorni, nell’area di Gabii, si è svolta una commissione capitolina congiunta con l’obiettivo di valorizzare il sito archeologico di Roma est. All’appuntamento anche Dario Nanni (Azione) che a Roma Today ha commentato: “Si cerca di valorizzare quel territorio anche per le caratteristiche paesaggistiche e non solo per fatti di cronaca. È tante cose, è anche Gabii e per questo come consiglieri comunali stiamo facendo un lavoro meticoloso per valorizzare l’area e preservarla. Credo sia importante si cerchi di veicolare un’idea di municipio anche su temi come storia, paesaggio, architettura”.