Tor Bella Monaca: ancora furti all’asilo di via Mitelli. I cittadini organizzano ronde

La ‘tregua’ è finita per l’asilo nido ‘I Cento Colori’ a Tor Bella Monaca. Dopo una settimana di stop, nuove incursioni si sono registrate nella struttura di via Agostino Mitelli: l’ultima nella notte tra lunedì e martedì. Ancora un’amara sorpresa, dunque, per i genitori e gli insegnanti ma soprattutto per i bambini, in attesa che le operazioni di pulizia possano essere concluse per entrare in classe. E intanto i cittadini si organizzano con le ronde per garantire sicurezza ai più piccoli.

Da settimane i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido di via Mitelli chiedono soluzioni all’amministrazione. “La situazione è fuori controllo” avevano spiegato al nostro giornale all’ennesimo furto avvenuto in pochi giorni. “Non c’è più niente da rubare a scuola, hanno portato via tutto, eppure le incursioni notturne continuano” avevano aggiunto, lanciando un grido d’allarme. Dopo un incontro con il presidente del Sesto Municipio – Nicola Franco – e con l’assessora alla scuola – Flavia Cerquoni – sono state avviate iniziative per mirare alla sicurezza dei più piccoli. Dai controlli delle forze dell’ordine all’installazione di grate alle finestre.

“Abbiamo sollecitato l’intervento del Comune per la videosorveglianza perché di sua competenza – ha spiegato Cerquoni – Intanto abbiamo ordinato i materiali necessarie per l’installazione delle grate che auspichiamo avvenga entro gennaio”. Intanto, un gruppo di cittadini ha avviato passeggiate notturne per controllare la zona. “Ci risulta che nella scorse notte, malviventi si siano introdotti anche in altri asili nido, di altri quartieri del sesto municipio” hanno commentato alcuni genitori. E a Tor Bella Monaca si continua a chiedere sicurezza.